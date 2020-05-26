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Собянин заговорил о скором снятии ограничительных мер в Москве

Мэр столицы напомнил, что такие решения не принимаются к "праздникам"

Сергей Собянин рассказал, когда в Москве будут отменены ограничительные меры. По его словам, сначала необходимо убедиться в том, что ситуация позволяет пойти на такой шаг. Однако мэр столицы выразил надежду на то, что в скором времени пауза в работе большинства городских бизнесов завершится. 

Собянин также рассказал, что из-за эпидемии коронавируса поддержку получат частные медицинские клиники, которым до конца года продлили срок уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество и земельному налогу. Печатные киоски не будут платить за право вести торговлю три месяца – с 1 апреля по 30 июня. 

Также в Москве, как написал Собянин в своем блоге, появится система пилотных тестирований. Фирмы получат возможность показать инвесторам возможности своего продукта. 

Власти столицы уже поддержали бизнес, выделив 85 млрд рублей. 

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", 26 мая страна отмечает День предпринимательства. В Московской области власти также поддержали бизнес, например, выделили субсидии работодателям на зарплату сотрудникам. 

Полина ИВАНОВА

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