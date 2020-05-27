Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Роспотребнадзоре заявили о готовности Москвы отменить карантин

Столица может начинать второй этап снятия ограничений

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизуется – город готов к постепенной отмене карантинных мер. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По словам руководителя московского управления ведомства Елены Андреевой, Москва может приступать к первым двум этапам снятия ограничений. Индекс распространения COVID-19 в столице составляет 0,85, приводит ее слова РИА "Новости".

Таким образом, заявила Андреева, ситуация с коронавирусом в Москве полностью контролируется, передает телеканал "360".

Напомним, что отменять ограничения власти планируют в три этапа. На первом разрешат прогулки и занятия спортом, на втором – откроются магазины. Посещение парков станет возможным лишь на третьем этапе.

С 26 мая волонтерам разрешили помогать приютам для бездомных животных: приносить корма и выгуливать собак.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин разозлился на совещании с министрами

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Президент России объявил дату Парада Победы

Путин отдал приказ готовиться к мероприятию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей