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Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизуется – город готов к постепенной отмене карантинных мер. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
По словам руководителя московского управления ведомства Елены Андреевой, Москва может приступать к первым двум этапам снятия ограничений. Индекс распространения COVID-19 в столице составляет 0,85, приводит ее слова РИА "Новости".
Таким образом, заявила Андреева, ситуация с коронавирусом в Москве полностью контролируется, передает телеканал "360".
Напомним, что отменять ограничения власти планируют в три этапа. На первом разрешат прогулки и занятия спортом, на втором – откроются магазины. Посещение парков станет возможным лишь на третьем этапе.
С 26 мая волонтерам разрешили помогать приютам для бездомных животных: приносить корма и выгуливать собак.
Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах