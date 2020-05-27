Столица может начинать второй этап снятия ограничений

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизуется – город готов к постепенной отмене карантинных мер. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По словам руководителя московского управления ведомства Елены Андреевой, Москва может приступать к первым двум этапам снятия ограничений. Индекс распространения COVID-19 в столице составляет 0,85, приводит ее слова РИА "Новости".

Таким образом, заявила Андреева, ситуация с коронавирусом в Москве полностью контролируется, передает телеканал "360".

Напомним, что отменять ограничения власти планируют в три этапа. На первом разрешат прогулки и занятия спортом, на втором – откроются магазины. Посещение парков станет возможным лишь на третьем этапе.

С 26 мая волонтерам разрешили помогать приютам для бездомных животных: приносить корма и выгуливать собак.