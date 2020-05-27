Необычные свойства инфекции могут говорить о ее искусственном происхождении

COVID-19 идеально адаптируется к организму человека, присоединяясь к его клеткам лучше всего. Об уникальной особенности коронавируса нового типа рассказали австралийские ученые.



Ни один другой вирус не привязан так сильно к какому-либо биологическому типу, как COVID-19 к человеку. Именно поэтому он распространяется с такой огромной скоростью, считают ученые. По их словам, даже штамм коронавируса летучих мышей не так сильно приспособлен к своему носителю.

Профессор Университета Флиндерса Николай Петровски отметил, что новый вирус, который ранее никогда не был в организме человека, обладает удивительно высоким уровнем связывания с рецепторами.

Инфекции не нужно как-либо меняться или подстраиваться: она была полностью оптимизированной с самого начала, пишет Daily Mail. Обычно же вирусам приходится эволюционировать.

По этой причине эксперты вновь заговорили о том, что коронавирус появился искусственно, передает телеканал "360". Доказательств того, что COVID-19 возник естественным образом, крайне мало, считает Петровски.

В том, что коронавирус появился в одной из китайских лабораторий, уверены в Соединенных Штатах. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть факты, которые подтверждают искусственное происхождение инфекции.