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COVID-19
идеально адаптируется к организму человека, присоединяясь к его клеткам лучше
всего. Об уникальной особенности коронавируса нового типа рассказали
австралийские ученые.
Ни один другой вирус не привязан так сильно к какому-либо биологическому типу, как COVID-19 к человеку. Именно поэтому он распространяется с такой огромной скоростью, считают ученые. По их словам, даже штамм коронавируса летучих мышей не так сильно приспособлен к своему носителю.
Профессор Университета Флиндерса Николай Петровски отметил, что новый вирус, который ранее никогда не был в организме человека, обладает удивительно высоким уровнем связывания с рецепторами.
Инфекции не нужно как-либо меняться или подстраиваться: она была полностью оптимизированной с самого начала, пишет Daily Mail. Обычно же вирусам приходится эволюционировать.
По этой причине эксперты вновь заговорили о том, что коронавирус появился искусственно, передает телеканал "360". Доказательств того, что COVID-19 возник естественным образом, крайне мало, считает Петровски.
В том, что коронавирус появился в одной из китайских лабораторий, уверены в Соединенных Штатах. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть факты, которые подтверждают искусственное происхождение инфекции.
Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах