Известный медик признал, что его коллеги часто врут

Официальная статистика по заболеваемости коронавирусом и смертности от COVID-19 не является истиной последней инстанции. Это подтвердил главный врач московской больницы №71 имени Жадкевича, известный теледоктор Александр Мясников.

Он признал, что врачи в России часто врут. Обычно ради спокойствия больного. Но с коронавирусом обратная ситуация.

"Излишне широко все освещается, – считает Мясников. – Я каждое утро освещаю цифры, говорю, например, что у нас 300 тысяч инфицированных. Но на самом деле у нас лишь одна треть от них", – указал доктор в беседе с Ксенией Собчак. Он пояснил, что правильно считать заболевшими только тех, кто заразился две недели назад и еще не выздоровел.

Вообще, многое зависит от того, по каким параметрам ведется статистика. Например, в Китае процент смертности высчитывали только по летальным исходам у пациентов с симптомами коронавируса, а в Италии – и по бессимптомным тоже.

Еще один неоднозначный параметр – процент зараженного населения, рассказал доктор Мясников. Считается, что в развитых странах, где идет эпидемия, инфицированы порядка 5% жителей. Для России это около 7 миллионов человек. Если от этого числа высчитывать уровень смертности, то в России она вообще очень маленькая.

По последним данным, в РФ коронавирус диагностирован у 370680 человек, почти 4 тысячи из них медикам не удалось спасти.

Ранее доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла.