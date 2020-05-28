Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
557 новости
При этом еще 9,6% заявили, что опасность новой инфекции преувеличивают. Такие данные приводят социологи ВШЭ, передает РБК. "Неверующие" игнорируют режим самоизоляции и ходят на прогулки – их 54% от общего числа.
"Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку", – цитирует сайт "Комсомольская правда".
Подавляющая часть скептиков вообще заявили, что ограничения на фоне пандемии не нужны.
Всего социологи опросили 30 тысяч человек, уточняет URA.RU.
Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"
Опасность усугубляла близость газопровода