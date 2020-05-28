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Электронные билеты и дистанция: как будут работать кинотеатры после карантина

В некоторых регионах заведения откроются уже завтра

В России постепенно снимают карантинные меры, но кинотеатры откроются лишь после третьего этапа отмены ограничений. Рекомендации по работе заведений после пандемии подготовил Роспотребнадзор.

Чтобы снизить риск коронавирусом, ходить в кино советуют в масках и перчатках. При этом у сотрудников средства защиты должны быть обязательно. Также залы после сеансов будут дезинфицировать не менее получаса.

Около касс, а также при входе и выходе из залов зрители должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Также в Роспотребнадзоре посоветовали покупать билеты не в кассах, а онлайн или через специальные автоматы в кинотеатрах.

О возобновлении работы заведений решение будут принимать власти каждого региона в зависимости от ситуации с коронавирусом, передает НСН. Так, на Сахалине кинотеатры начнут работать уже 29 мая, пишет "Сахалин.Инфо".

Спортзалы, бассейны и другие заведения в нашей стране закрыли из-за распространения коронавируса. Телеканал "360" напоминает, что теперь попасть на тренировку можно лишь по предварительной записи.

Карина СИРАЗОВА

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