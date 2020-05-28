Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
В России постепенно снимают карантинные меры, но кинотеатры откроются лишь после третьего этапа отмены ограничений. Рекомендации по работе заведений после пандемии подготовил Роспотребнадзор.
Чтобы снизить риск коронавирусом, ходить в кино советуют в масках и перчатках. При этом у сотрудников средства защиты должны быть обязательно. Также залы после сеансов будут дезинфицировать не менее получаса.
Около касс, а также при входе и выходе из залов зрители должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Также в Роспотребнадзоре посоветовали покупать билеты не в кассах, а онлайн или через специальные автоматы в кинотеатрах.
О возобновлении работы заведений решение будут принимать власти каждого региона в зависимости от ситуации с коронавирусом, передает НСН. Так, на Сахалине кинотеатры начнут работать уже 29 мая, пишет "Сахалин.Инфо".
Спортзалы, бассейны и другие заведения в нашей стране закрыли из-за распространения коронавируса. Телеканал "360" напоминает, что теперь попасть на тренировку можно лишь по предварительной записи.
Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"
Опасность усугубляла близость газопровода