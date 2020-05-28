Жителям страны лучше отказаться от кофе и постоянного чтения новостей

Россиян накрыла новая эпидемия, связанная с пандемией коронавируса. Жители нашей страны столкнулись с бессонницей. Об этом рассказала сомнолог София Черкасова в беседе с Nation News.

Специалист порекомендовала россиянам пить меньше кофе и реже читать тревожные новости. На ознакомление с информацией в интернете не стоит тратить больше 30 минут в день.

Кроме того, эксперт посоветовала быть дисциплинированными и все равно вставать по будильнику, даже если спалось плохо. Это поможет организму держаться в рамках привычного режима.

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