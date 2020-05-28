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Трамп назвал COVID-19 "подарком из Китая"

Трамп назвал COVID-19 "подарком из Китая"
Дональд Трамп. Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент США не прекращает нападки на Поднебесную

Американский лидер Дональд Трамп не оставляет попытки зацепить Китай и продолжает намекать на якобы виновность страны в мировой эпидемии коронавируса.

Сегодня он воспользовался своим излюбленным способом связи с общественностью и опубликовал очередной твит. В нем Трамп назвал смертельный вирус "плохим подарком из Китая" и посетовал, что опасная зараза продолжает свое шествие по миру.

Ранее президент США поделился своими подозрениями о тайных договоренностях Всемирной организации здравоохранения с Пекином. Игнорируя презумпцию невиновности, он обвинил ВОЗ в преступном сговоре с китайскими властями и потребовал предоставить доказательства обратного.

Москва в американо-китайском конфликте, разумеется, встала на сторону КНР и осудила Вашингтон за беспочвенные нападки на Поднебесную.

Ольга ФЕДОРОВА

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