Пресловутый уханьский рынок сам оказался жертвой вируса

Власти Китая сделали сенсационное заявление. Оказалось, что источником распространения коронавирусной инфекции был не уханьский рынок диких животных.

Эту информацию обнародовал руководитель государственного китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

Таким образом, была разрушена теория, ранее предложенная китайскими властями миру. Напомним, Пекин утверждал, что вирус с высокой долей вероятности был передан человеку от больного дикого животного. По официальному мнению Поднебесной, первая встреча человека с COVID-19 произошла именно на рынке в Ухане.

Теперь выясняется, что никакого животного источника на пресловутом рынке не было – он сам стал жертвой вируса, передает слова Гао Фу британское издание Daily Mail.

Примечательного, что ранее этот китайских государственных деятель заявлял ровно обратное – что коронавирус был найден у животного с рынка.

Напомним, объявленный эпицентром распространения коронавируса уханьский рынок был закрыт 1 января. Как отмечает газета, после этого британские и американские исследователи взяли несколько образцов с рынка морепродуктов. В ходе анализа они установили, что следы нового вируса были на 99,9% аналогичны взятым у зараженного человека из Уханя.

То есть это доказывает: инфекция была принесена на рынок больными людьми, а не животными. При этом, что стало источником заражения людей, до сих пор не ясно.