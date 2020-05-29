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Власти Китая сделали сенсационное заявление. Оказалось, что источником распространения коронавирусной инфекции был не уханьский рынок диких животных.
Эту информацию обнародовал руководитель государственного китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.
Таким образом, была разрушена теория, ранее предложенная китайскими властями миру. Напомним, Пекин утверждал, что вирус с высокой долей вероятности был передан человеку от больного дикого животного. По официальному мнению Поднебесной, первая встреча человека с COVID-19 произошла именно на рынке в Ухане.
Теперь выясняется, что никакого животного источника на пресловутом рынке не было – он сам стал жертвой вируса, передает слова Гао Фу британское издание Daily Mail.
Примечательного, что ранее этот китайских государственных деятель заявлял ровно обратное – что коронавирус был найден у животного с рынка.
Напомним, объявленный эпицентром распространения коронавируса уханьский рынок был закрыт 1 января. Как отмечает газета, после этого британские и американские исследователи взяли несколько образцов с рынка морепродуктов. В ходе анализа они установили, что следы нового вируса были на 99,9% аналогичны взятым у зараженного человека из Уханя.
То есть это доказывает: инфекция была принесена на рынок больными людьми, а не животными. При этом, что стало источником заражения людей, до сих пор не ясно.
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