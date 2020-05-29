Исследователи пришли к очередному страшному открытию

Ученые Сиракузского университета совместно со специалистами из Нью-Йорка провели исследования, исходя из которых определили еще одну категорию людей с повышенным риском смерти от коронавируса.

В тестировании приняли участие свыше 30 000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили на портале "Актуальные новости". По результатам исследований ученые выявили, что вероятность тяжелого течения болезни и даже смерти выше у людей с нарушениями в развитии. Например, в группе участников тестирования до 17 лет на каждые 100 человек было примерно 1,6 случая летального исхода именно у тех, кто имел соответствующие проблемы. В более возрастной группе испытуемых показатели были выше.

Специалисты выявили, что у граждан с подобными нарушениями присутствуют и иные сопутствующие осложнения. В их числе нарушения в системе кровообращения и дыхания, проблемы с эндокринной системой. Эти недуги возникают вне зависимости от возраста человека.