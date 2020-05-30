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Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 мая

Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 мая
Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки скончался 181 пациент

Оперативный штаб озвучил актуальную статистику по коронавирусу на 30 мая. За прошедшие сутки от китайской инфекции скончался 181 человек. Еще 8212 удалось выздороветь. Заболело COVID-19 8952 человека. 

Больше всего зараженных оказалось в Москве. За последние сутки в столице выявлено 2367 заболевших. Еще 735 пострадавших от COVID-19 обнаружено в Подмосковье. В Санкт-Петербурге врачи зафиксировали 365 случаев заражения. 

Несмотря на то, что медики каждый день обнаруживают новых заболевших, власти страны постепенно снимают карантинные ограничения. С 3 июня в Подмосковье начнут работать салоны красоты. Клиенты смогут их посетить только при условии строгого соблюдения санитарных норм. 

Пока в России китайская инфекция идет на спад, но востоке готовятся ко второй волне. Уже несколько стран объявило, что COVID-19 вернулся

Полина ЛЕДОВСКИХ

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