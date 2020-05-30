За прошедшие сутки скончался 181 пациент

Оперативный штаб озвучил актуальную статистику по коронавирусу на 30 мая. За прошедшие сутки от китайской инфекции скончался 181 человек. Еще 8212 удалось выздороветь. Заболело COVID-19 8952 человека.

Больше всего зараженных оказалось в Москве. За последние сутки в столице выявлено 2367 заболевших. Еще 735 пострадавших от COVID-19 обнаружено в Подмосковье. В Санкт-Петербурге врачи зафиксировали 365 случаев заражения.

Несмотря на то, что медики каждый день обнаруживают новых заболевших, власти страны постепенно снимают карантинные ограничения. С 3 июня в Подмосковье начнут работать салоны красоты. Клиенты смогут их посетить только при условии строгого соблюдения санитарных норм.

Пока в России китайская инфекция идет на спад, но востоке готовятся ко второй волне. Уже несколько стран объявило, что COVID-19 вернулся.