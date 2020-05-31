Обросший бородой пресс-секретарь президента раскрыл подробности болезни

Дмитрий Песков после выписки из больницы пообщался с журналистами. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина признался, что испытывал странные ощущения, когда болел COVID-19.

Из-за новой инфекции Песков потерял обоняние и не мог различать вкусы.

"Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", – признался он в программе "Москва. Кремль. Путин". Короткий отрывок беседы с пресс-секретарем президента опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем Инстаграм. Полная версия передачи выйдет сегодня вечером.

Напомним, о том, что Песков заразился коронавирусом, стало известно 12 мая. Его супруга Татьяна Навка сообщила, что тоже подхватила новую инфекцию. Пескова госпитализировали, о своем выздоровлении он сообщил 25 мая. После выписки вместе с женой он остался на карантине, приступив к работе в домашнем режиме.

Ранее Утро.ру писало, что за время болезни Песков сильно изменился.