До этой даты ее рубежи будут точно закрыты

Итальянский посол в России Паскуале K.Терраччано рассказал, что границы стран Европейского союза уже после 15 июня могут быть открыты для путешественников. Он выразил надежду, что этим летом россияне смогут отдохнуть на курортах.

В интервью "Комсомольской правде" дипломат сообщил, что до середины июня внешние рубежи ЕС останутся закрытыми для туристов. Но уже после 15 июня будет приниматься решение о снятии ограничений. Терраччано отметил, что Италия намерена распахнуть свои двери для путешественников как можно быстрее, и итальянцы будут очень рады туристам из России.

Однако окончательное решение будет приниматься позже, исходя из эпидемиологической обстановки.

Напомним, ранее стало известно о планах Швейцарии на возобновление сообщения с РФ. Как отмечало издание "Известия", страна уже к 6 июля намерена отрыть внешние рубежи для гостей из государств Шенгенской зоны.

После этой даты власти рассмотрят вопрос возобновления сообщения и с другими станами, в числе которых Россия. Об этом рассказали в Федеральном департаменте юстиции и полиции Швейцарии.

Вместе с этим издание обратило внимание, что швейцарская авиакомпания SWISS планирует отправлять самолеты в нашу страну уже в этом месяце – предварительное расписание разрабатывается с расчетом на 15 июня.

Что касается России, Кремль пока не планирует снимать ограничения на въезд иностранцев. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные решения не принимались, передает РИА "Новости".

