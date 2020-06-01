Врач рассказал, чем чревато постоянное ношение повязки на лице

Слишком долгое ношением масок может оказать негативный эффект на организм человека, заявил хирург-отоларинголог Андрей Боклин.

Как отметил специалист, надевать перчатки и маски необходимо только там, где находится много других людей – в городском транспорте и общественных местах.

А вот ходить в маске на улице и тем более заниматься спортом – это "большая глупость", передает слова медика радиостанция "Говорит Москва".



По словам врача, постоянное ношение средств защиты может привести к серьезным заболеваниям дыхательных органов.

Ранее эколог рассказал об опасности заражения коронавирусом от масок и перчаток.