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Слишком долгое ношением масок может оказать негативный эффект на организм человека, заявил хирург-отоларинголог Андрей Боклин.
Как отметил специалист, надевать перчатки и маски необходимо только там, где находится много других людей – в городском транспорте и общественных местах.
А вот ходить в маске на улице и тем более заниматься спортом – это "большая глупость", передает слова
медика радиостанция "Говорит Москва".
По словам врача, постоянное ношение средств защиты может привести к серьезным заболеваниям дыхательных органов.
Ранее эколог рассказал об опасности заражения коронавирусом от масок и перчаток.
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