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Медик отсоветовал россиянам бегать в масках

Врач рассказал, чем чревато постоянное ношение повязки на лице

Слишком долгое ношением масок может оказать негативный эффект на организм человека, заявил хирург-отоларинголог Андрей Боклин.

Как отметил специалист, надевать перчатки и маски необходимо только там, где находится много других людей – в городском транспорте и общественных местах.

А вот ходить в маске на улице и тем более заниматься спортом – это "большая глупость", передает слова медика радиостанция "Говорит Москва".

По словам врача, постоянное ношение средств защиты может привести к серьезным заболеваниям дыхательных органов.

Ранее эколог рассказал об опасности заражения коронавирусом от масок и перчаток.

Ольга ФЕДОРОВА

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