Во время эпидемии людей лишили возможности вовремя проходить обследования

Эксперты проанализировали, как коронавирус влияет на другие инфекции. Специалисты отметили снижение заболеваемости гриппом, однако заявили, что мир ждет новая напасть – резкий рост зараженных инфекциями, передающимися половым путем.

Основной причиной изменений в эпидемиологической ситуации являются введенные из-за коронавируса ограничения. Именно это повлияло на снижение числа подхвативших грипп и другие респираторные заболевания.

При этом многие медицинские центры были закрыты или перепрофилированы на работу с коронавирусными пациентами. Люди с другими проблемами потеряли возможность проходить полноценное обследование. Таким образом, многие болезни оказались не выявлены и начали активно распространяться среди населения.

Сложившееся положение дел может привести к резкому всплеску числа больных гонореей и сифилисом, рассказали изданию "Известия" эксперты.

Медики также сообщили, что в период эпидемии медицинская помощь заболевшим людям и их половым партнерам оказывалась на расстоянии, с минимальным контактом врача и пациента. Нередко использовались возможности телемедицины. Как отметили специалисты, такое лечение нельзя назвать эффективным.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как СССР справился с "гонконгским гриппом".