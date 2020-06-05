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Сюрприз от COVID-19: вирус способен привести к всплеску венерических болезней

Сюрприз от COVID-19: вирус способен привести к всплеску венерических болезней
Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеСМИ: Кокшенов умер из-за коронавируса
Во время эпидемии людей лишили возможности вовремя проходить обследования

Эксперты проанализировали, как коронавирус влияет на другие инфекции. Специалисты отметили снижение заболеваемости гриппом, однако заявили, что мир ждет новая напасть – резкий рост зараженных инфекциями, передающимися половым путем.

Основной причиной изменений в эпидемиологической ситуации являются введенные из-за коронавируса ограничения. Именно это повлияло на снижение числа подхвативших грипп и другие респираторные заболевания.

При этом многие медицинские центры были закрыты или перепрофилированы на работу с коронавирусными пациентами. Люди с другими проблемами потеряли возможность проходить полноценное обследование. Таким образом, многие болезни оказались не выявлены и начали активно распространяться среди населения.

Сложившееся положение дел может привести к резкому всплеску числа больных гонореей и сифилисом, рассказали изданию "Известия" эксперты.

Медики также сообщили, что в период эпидемии медицинская помощь заболевшим людям и их половым партнерам оказывалась на расстоянии, с минимальным контактом врача и пациента. Нередко использовались возможности телемедицины. Как отметили специалисты, такое лечение нельзя назвать эффективным.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как СССР справился с "гонконгским гриппом".

Ольга ФЕДОРОВА

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