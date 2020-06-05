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Одинаковые симптомы: как отличить рак от коронавируса

Одинаковые симптомы: как отличить рак от коронавируса
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Оба заболевания приводят к воспалению легких и проблемам с дыханием

Пациенты, у которых выявили рак легких, попадают в группу риска – вероятность заразиться коронавирусом у них намного выше. При этом симптомы COVID-19 и рака легких часто похожи. Как отличить одно заболевание от другого, рассказал врач-онколог Иван Карасев.

Помимо сопутствующих заболеваний борющимся с онкологией приходится чаще посещать медучреждения, где риск подхватить инфекцию также растет. Клинические симптомы пневмонии и рака легких частично совпадают, поэтому COVID-19 непросто выявить у таких пациентов: они и так страдают от кашля, проблем с дыханием, а иногда и от воспаления легких.

Во время вспышки коронавируса борющиеся с онкологией должны сохранять первоначальное лечение с помощью лекарств, написал Карасев в "Инстаграм". При этом врач отметил, что нужно обязательно сдать тест на COVID-19.

Если же анализ на коронавирус дал положительный результат, то операции лучше отложить. По словам врача, основная цель лечения рака легких по время пандемии – снизить риск заражения инфекцией пациентов, которые и так входят в группу риска.

За последние сутки в России коронавирусом заразились 8726 человек. Пандемия постепенно отступает, поэтому власти начинают снимать ограничения.

Карина СИРАЗОВА

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