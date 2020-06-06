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Умерли 197 человек: актуальная статистика по COVID-19 в России на 6 июня

Умерли 197 человек: актуальная статистика по COVID-19 в России на 6 июня
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса унесла жизни 5 725 россиян

В России продолжается борьба с инфекцией из Китая. За сутки в стране COVID-19 нашли у 8 855 человек в 84 регионах. За все время эпидемии заразились 458 689 россиян. 

Лидерство по числу новых случаев все еще сохраняет Москва. В столице, как сообщает оперативный штаб, за день диагноз подтвердили у 1992 горожан. В Подмосковье коронавирус подхватили 758 человек, в Санкт-Петербурге – 347 жителей города.

Печальной остается статистика по смертности. За день умерли 197 человек. При этом эпидемия унесла жизни 5 725 россиян.

За сутки выздоровели 8 708 человек. За все время излечились 221 388 жителей страны. 

Пока в некоторых регионах страны власти вводят послабления ограничительного режима, тем не менее эксперты ожидают вторую волну эпидемии.

Последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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