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Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 7 миллионов человек. В России выявили больше 467 тыс. случаев заболевания.
Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
В нашей стране постепенно смягчают ограничения – сегодня, вероятно, станет известно, когда в Москве отменят пропускной режим.
Лекарство от коронавируса будет готово уже летом, пообещал глава Роспатента Григорий Ивлиев. По его словам, патенты на вакцину уже выдали, пишет "Российская газета".
С середины июля также могут возобновиться международные перелеты. Росавиация и Роспотребнадзор определят список стран, куда россияне смогут полететь в ближайшее время. Их будет 15, передает "Вечерняя Москва".
Согласно последним исследованиям, коронавирусом можно заразиться через грудное молоко, сообщает телеканал "360". К такому выводу пришли ученые из Австралии, которые нашли инфекцию и у матери, и у ребенка.
Ранее стало известно о засекреченных данных о коронавирусе. Китай мог скрыть информацию об инфекции.
Племянница бывшего шпиона назвала враньем слухи о его переезде
Вторая волна неизбежна, страна вышла на плато позже других государств - важные новости о COVID-19 на субботу в материале "Утро.ру"