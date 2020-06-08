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Больше 7 миллионов зараженных: последние новости о коронавирусе на 8 июня

Больше 7 миллионов зараженных: последние новости о коронавирусе на 8 июня
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Лекарство от COVID-19 может появиться уже летом

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 7 миллионов человек. В России выявили больше 467 тыс. случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В нашей стране постепенно смягчают ограничения – сегодня, вероятно, станет известно, когда в Москве отменят пропускной режим.

Лекарство от коронавируса будет готово уже летом, пообещал глава Роспатента Григорий Ивлиев. По его словам, патенты на вакцину уже выдали, пишет "Российская газета".

С середины июля также могут возобновиться международные перелеты. Росавиация и Роспотребнадзор определят список стран, куда россияне смогут полететь в ближайшее время. Их будет 15, передает "Вечерняя Москва".

Согласно последним исследованиям, коронавирусом можно заразиться через грудное молоко, сообщает телеканал "360". К такому выводу пришли ученые из Австралии, которые нашли инфекцию и у матери, и у ребенка.

Ранее стало известно о засекреченных данных о коронавирусе. Китай мог скрыть информацию об инфекции.

Карина СИРАЗОВА

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