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Главный миф развенчан: вирусолог оценил влияние жары на коронавирус

Главный миф развенчан: вирусолог оценил влияние жары на коронавирус
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт рассказал, стоит ли ждать замедления пандемии летом

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев заявил, что жара и солнце вряд ли окажут существенное воздействие на активность COVID-19.

При этом академик обратил внимание, что одной из стран-лидеров печального рейтинга по числу подхвативших вирус является солнечная Бразилия.

Специалист также напомнил, что инфекция передается воздушно-капельным путем, а значит основное место ее распространения – это закрытые помещения, а не улица. То есть погода не оказывает существенного воздействия на коронавирус, передает "Интерфакс".

Напомним, за последние сутки в России выявили еще 8985 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных в России составило 476658 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в столице. В Москве инфекцию подхватили 197018 жителей. А в Московской области, как отмечает "Подмосковье сегодня", – 44 983 человека.

Ольга ФЕДОРОВА

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