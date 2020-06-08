Эксперт рассказал, стоит ли ждать замедления пандемии летом

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев заявил, что жара и солнце вряд ли окажут существенное воздействие на активность COVID-19.

При этом академик обратил внимание, что одной из стран-лидеров печального рейтинга по числу подхвативших вирус является солнечная Бразилия.

Специалист также напомнил, что инфекция передается воздушно-капельным путем, а значит основное место ее распространения – это закрытые помещения, а не улица. То есть погода не оказывает существенного воздействия на коронавирус, передает "Интерфакс".

Напомним, за последние сутки в России выявили еще 8985 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных в России составило 476658 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в столице. В Москве инфекцию подхватили 197018 жителей. А в Московской области, как отмечает "Подмосковье сегодня", – 44 983 человека.