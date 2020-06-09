От COVID-19 за последние сутки скончались 171 человек

Оперативный штаб озвучил свежую статистику по коронавирусу на 9 июня. За последние сутки от китайской инфекции в России вылечились 11709 человек. Умер 171 пациент, еще 8595 граждан страны заразились COVID-19.

Больше всего заболевших по-прежнему находятся в Москве. От китайской инфекции в столице страдают 1572 человека. На втором месте, как и прежде, Подмосковье. Там выявлено 739 зараженных. В Санкт-Петербурге медики обнаружили 318 заболевших за минувшие сутки.

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