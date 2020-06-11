Анкара ждет согласия Москвы

Турецкие власти намерены восстановить воздушное сообщение с Россией 15 июля. С сегодняшнего дня турки уже летают в некоторые страны Европы.

Кабмин Турции пришел к заключению, что эпидобстановка в мире стабилизировалась, поэтому пришло время возобновлять международные перелеты в полном объеме. Дата старта авиасообщения с РФ назначена на 15 июля, передает РИА "Новости".

Как отмечает "ФедералПресс", теперь Анкара ожидает подтверждение от Москвы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что попасть на турецкий пляж со своим полотенцем больше не удастся.