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Турция готова открыть границы для российских самолетов

Анкара ждет согласия Москвы

Турецкие власти намерены восстановить воздушное сообщение с Россией 15 июля. С сегодняшнего дня турки уже летают в некоторые страны Европы.

Кабмин Турции пришел к заключению, что эпидобстановка в мире стабилизировалась, поэтому пришло время возобновлять международные перелеты в полном объеме. Дата старта авиасообщения с РФ назначена на 15 июля, передает РИА "Новости".

Как отмечает "ФедералПресс", теперь Анкара ожидает подтверждение от Москвы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что попасть на турецкий пляж со своим полотенцем больше не удастся.

Ольга ФЕДОРОВА

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