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Турецкие власти намерены восстановить воздушное сообщение с Россией 15 июля. С сегодняшнего дня турки уже летают в некоторые страны Европы.
Кабмин Турции пришел к заключению, что эпидобстановка в мире стабилизировалась, поэтому пришло время возобновлять международные перелеты в полном объеме. Дата старта авиасообщения с РФ назначена на 15 июля, передает РИА "Новости".
Как отмечает "ФедералПресс", теперь Анкара ожидает подтверждение от Москвы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что попасть на турецкий пляж со своим полотенцем больше не удастся.
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