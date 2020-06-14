Курс рубля
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
- Рубль дешевеет вопреки поддержке из Вашингтона
На утро 14 июня в России выявили 528964 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили еще 8835 человек.
При этом у 36% заболевших симптомов COVID-19 не было. Свежую статистику по коронавирусу приводит оперштаб.
В России умерли еще 119 пациентов. Таким образом, всего жертвами болезни стали 6948 жителей нашей страны.
Вспышка инфекции в России идет на спад, регионы постепенно отменяют ограничения. Тем не менее, число заболевших растет. В Москве выявили 205905 случаев COVID-19. 3281 жителей столицы скончались.
В Московской области 49353 заразившихся, в Санкт-Петербурге – 20561.
Однако количество россиян, которым удалось победить коронавирус, тоже растет. За последние сутки полностью вылечились 5409 человек. Всего в России 280050 выздоровевших.
Ранее стало известно, когда в Москве окончательно снимут карантинные меры.
Как пережить этот день без проблем, расскажет астрологический прогноз от "Утро.ру"
В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом