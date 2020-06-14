Умерли еще 119 жителей нашей страны

На утро 14 июня в России выявили 528964 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили еще 8835 человек.

При этом у 36% заболевших симптомов COVID-19 не было. Свежую статистику по коронавирусу приводит оперштаб.

В России умерли еще 119 пациентов. Таким образом, всего жертвами болезни стали 6948 жителей нашей страны.

Вспышка инфекции в России идет на спад, регионы постепенно отменяют ограничения. Тем не менее, число заболевших растет. В Москве выявили 205905 случаев COVID-19. 3281 жителей столицы скончались.

В Московской области 49353 заразившихся, в Санкт-Петербурге – 20561.

Однако количество россиян, которым удалось победить коронавирус, тоже растет. За последние сутки полностью вылечились 5409 человек. Всего в России 280050 выздоровевших.

Ранее стало известно, когда в Москве окончательно снимут карантинные меры.