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Озвучена актуальная статистика по коронавирусу на 14 июня

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу на 14 июня
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Умерли еще 119 жителей нашей страны

На утро 14 июня в России выявили 528964 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили еще 8835 человек.

При этом у 36% заболевших симптомов COVID-19 не было. Свежую статистику по коронавирусу приводит оперштаб.

В России умерли еще 119 пациентов. Таким образом, всего жертвами болезни стали 6948 жителей нашей страны.

Вспышка инфекции в России идет на спад, регионы постепенно отменяют ограничения. Тем не менее, число заболевших растет. В Москве выявили 205905 случаев COVID-19. 3281 жителей столицы скончались.

В Московской области 49353 заразившихся, в Санкт-Петербурге – 20561.

Однако количество россиян, которым удалось победить коронавирус, тоже растет. За последние сутки полностью вылечились 5409 человек. Всего в России 280050 выздоровевших.

Ранее стало известно, когда в Москве окончательно снимут карантинные меры.

Карина СИРАЗОВА

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