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Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса

Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Шансы заразиться COVID-19 увеличиваются у тех, кто не закрывает органы дыхания

Группа ученых во главе с американским профессором смогли выяснить, что ношение маски значительно снижает риск заразиться коронавирусом. Известно, что вирус передается воздушно-капельным путем, а маски реально могут защитить от вируса в местах скопления людей.

Такой вывод исследователи сделали после того, как изучили данные о болезни после смягчения карантинных мер в США, Китае и Италии – странах с большим количеством зараженных.

Ученые считают, что ношение масок в публичных местах спасло от заражения более 75 тыс. итальянцев и около 65 тыс. американцев.

Уменьшить распространение болезни поможет не только такой доступный метод профилактики, но и соблюдение социальной дистанции. Исследователи подчеркивают, что важно не вдыхать любые капли и даже мелкие частицы, выдыхаемые болеющим человеком, – приводит данные PNAS.

Также специалисты считают, что именно ношение масок, к которому жители Китая уже привыкли, помогло гражданам этой страны быстро справиться с эпидемией. 

Ранее "Утро.ру" публиковало последнюю статистику по коронавирусу. 

Дарья ПЕТРОВА

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