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Введено военное положение: в Китае выявили новую вспышку коронавируса

Введено военное положение: в Китае выявили новую вспышку коронавируса
Фото: Yan Linyun/Xinhua/www.globallookpress.com
Очагом инфекции оказался оптовый рынок

Китай ввел военное положение сразу в двух крупных городах из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.

Очаг COVID-19 обнаружили на оптовом рынке в Пекине, после чего все жилые микрорайоны города перевели на режим военного времени. Все развлекательные мероприятия в столице отменили, передает CNN.

Такое же решение приняли и власти города Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции, сообщает NBD. Между населенными пунктами всего 140 км, а китайцы активно перемещаются между городами.

Вспышку коронавируса зафиксировали несколько дней назад на рынке "Синьфади" в Пекине. Инфекцию нашли на разделочной доске для лосося, пишет "МИР24". Рынок после этого сразу же закрыли, всех сотрудников проверяют на наличие болезни.

Ранее вспышку COVID-19 обнаружили на северо-востоке Китая, недалеко от границы с Россией. Провинцию изолировали.

Карина СИРАЗОВА

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