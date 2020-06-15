Курс рубля
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
- Рубль дешевеет вопреки поддержке из Вашингтона
Китай ввел военное положение сразу в двух крупных городах из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.
Очаг COVID-19 обнаружили на оптовом рынке в Пекине, после чего все жилые микрорайоны города перевели на режим военного времени. Все развлекательные мероприятия в столице отменили, передает CNN.
Такое же решение приняли и власти города Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции, сообщает NBD. Между населенными пунктами всего 140 км, а китайцы активно перемещаются между городами.
Вспышку коронавируса зафиксировали несколько дней назад на рынке "Синьфади" в Пекине. Инфекцию нашли на разделочной доске для лосося, пишет "МИР24". Рынок после этого сразу же закрыли, всех сотрудников проверяют на наличие болезни.
Ранее вспышку COVID-19 обнаружили на северо-востоке Китая, недалеко от границы с Россией. Провинцию изолировали.
Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем
США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта