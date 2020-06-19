В организации просят не расслабляться, поскольку COVID-19 все еще активно распространяется

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вышел на новый трудный этап распространения коронавирусной инфекции. Он попросил не расслабляться, ведь инфекция по-прежнему смертоносна.

Гебрейесус уточнил, что накануне было доложено о 150 тыс новых случаев коронавируса в мире, передает Телеграм-канал "360tv".

Руководитель ВОЗ уточнил, что понимает, насколько тяжело сидеть дома и как непросто будет выводить из кризиса экономику многих стран. Однако он призвал не расслабляться, ведь вирус по-прежнему силен и заразиться им может каждый.

Ранее "Утро.ру" писало, что глава российского МИД Сергей Лавров прошел санобработку перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.