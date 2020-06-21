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Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России. За прошедшие 24 часа в нашей стране китайской инфекцией заразилось 7728 человек. Еще 5119 пациентов вылечилось. Умерло от COVID-19 109 россиян.
Первое место в своеобразном антирейтинге по-прежнему занимает Москва. В столице за минувшие сутки выявлено 968 заболевших. Еще 549 зараженных обнаружено в Подмосковье. Среди жителей Санкт-Петербурга заболело 294 человека.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин провел совещание с медицинскими работниками, которые борются с распространением китайской инфекции в государстве. Лидер страны потребовал "додавить" коронавирус как можно оперативнее. Основные тезисы со встречи читайте в материале "Утро.ру".
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