За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 109 человек

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России. За прошедшие 24 часа в нашей стране китайской инфекцией заразилось 7728 человек. Еще 5119 пациентов вылечилось. Умерло от COVID-19 109 россиян.

Первое место в своеобразном антирейтинге по-прежнему занимает Москва. В столице за минувшие сутки выявлено 968 заболевших. Еще 549 зараженных обнаружено в Подмосковье. Среди жителей Санкт-Петербурга заболело 294 человека.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин провел совещание с медицинскими работниками, которые борются с распространением китайской инфекции в государстве. Лидер страны потребовал "додавить" коронавирус как можно оперативнее. Основные тезисы со встречи читайте в материале "Утро.ру".