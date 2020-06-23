Парад Победы: как защититься от коронавируса в толпе

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Врачи рассказали, какие маски наиболее эффективны от COVID-19

В России 24 июня пройдет Парад Победы. Несмотря на то, что большинство ограничений из-за пандемии коронавируса уже сняли, риск подхватить инфекцию все еще остается. Как защититься от COVID-19 в толпе, рассказали врачи.

В первую очередь, на мероприятие нужно идти в маске и перчатках. Также стоит соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 м, если такая возможность будет, посоветовал профессор Виктор Зуев. Кроме того, специалисты порекомендовали воздержаться от рукопожатий.

Средства защиты тоже нужно выбирать правильно, так как возможность заразиться в толпе намного выше. Обычная маска не спасает от инфекции полностью, поэтому лучше носить профессиональные респираторы. Антисептики же должны содержать не меньше 80% спирта, напомнила в беседе с URA.RU терапевт Татьяна Романенко.

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые российские города отказались от проведения Парада Победы. Где мероприятие не состоится, читайте в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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