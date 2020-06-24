Опубликована свежая статистика по коронавирусу в России на 24 июня

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в России на 24 июня
Медсестра в лаборатории. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
За последние сутки от COVID-19 излечились 12 393 человека

Оперативный штаб сообщил россиянам новые данные по заболевшим COVID-19. По информации на 24 июня китайской инфекцией заразились 7 176 человек в 84 регионах. Есть и значительная положительная динамика по выздоровевшим. Их за последние сутки насчитывается 12 393 россиянина.

Но коронавирус продолжает уносить жизни людей. По свежим данным это еще 154 человека.

Столица по-прежнему находится на первой строчке по числу зараженных. В Москве заболело 811 россиян. Следующую позицию в списке по инфицированным занимает Подмосковье с 507 пациентами. На третьем месте стабильно остается Ханты-Мансийский АО. Там COVID-19 выявлен у 323 человек.

Теперь за весь период пандемии цифры выглядят немного иначе. В России в общей сложности заболело 606 881 человек. Скончались за этот период 8 513 россиян. Полностью излечились от китайской инфекции 368 822 человека.

Добавим, что вот уже третью неделю Москва поэтапно возвращается к привычному ритму жизни. С 9 июня были отменены режим самоизоляции и пропускная система. А с 23 июня стартовал третий этап снятия ограничительных мер. Теперь в столице можно посещать различные заведения, салоны красоты, рестораны, фитнес-центры, музеи. Также заработали детские сады и каршеринг. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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