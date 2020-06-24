Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с поражением органов дыхания

Британские вирусологи пришли к выводу, что треть пациентов, перенесших коронавирус, могут в дальнейшем страдать от проблем с легкими.

Врачи британской Национальной службы охраны здоровья отнесли фиброз, хроническую усталость и психологические расстройства к числу возможных пожизненных проблем со здоровьем у пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщает российское информационное агентство "URA.RU".

Отмечается, что большое количество пациентов среднего возраста, не страдающих сопутствующими хроническими заболеваниями, подвержены перманентной усталости на протяжении долгого времени после выздоровления. Согласно данным ученых, 50% заразившихся, перенесших заболевание, отмечают появление психологических и когнитивных проблем, 30% впоследствии страдают фиброзом легких, у 10% выявлено острое поражение сердца.

В свою очередь, российские ученые опровергли выводы коллег. По словам экспертов, существующий штамм коронавируса недостаточно изучен, на данный момент делать выводы о долгосрочных последствиях заболевания не представляется возможным. Согласно выводам отечественных специалистов, большинство пациентов с диагнозом "коронавирус" не столкнулись с какими-либо осложнениями, однако отмечается, что фиброз легких входит в перечень возможных последствий заболевания.

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