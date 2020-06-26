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Научные сотрудники Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета обнаружили, что SARS-CoV-2 буквально за 25 минут можно убить ультрафиолетовыми лучами.
Как сообщает телеканал НТВ, доктор Энтони Гриффитс вместе с коллегами обрабатывали поверхность с коронавирусом лучами ультрафиолетовых лампочек.
Во время проведения экспериментов ученые установили, что при 5 мДж на 1 кв. см распространение SARS-CoV-2 за 6 секунд падало почти на 100%, отмечает сайт "Комсомольская правда".
Также исследования показали, что при дозе ультрафиолетовых лучей в 22мДж на 1 кв. см коронавирус погибал за 25 секунд.
Также сообщается, что ранее специалисты из Франции узнали, при какой температуре можно убить коронавирус. Во многих лабораториях инфекция погибала в течение часа при температуре +60°С.
Ранее "Утро.ру" писало, что впервые за несколько недель в Европе количество заболевших новой коронавирусной инфекцией стало увеличиваться. ВОЗ опасается, что в ЕС скоро может начаться вторая волна эпидемии, так как во многих европейских странах начали снимать карантинные ограничения.
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