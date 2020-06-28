Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 28 июня

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 28 июня
Фото: pixabay.com
За последние сутки от COVID-19 скончалось 104 человека

Оперативный штаб озвучил свежую статистику по коронавирусу на 28 июня. По последним данным, от китайской инфекции за сутки скончалось 104 человека. Еще 5735 удалось вылечиться. Заразился COVID-19 6791 россиянин. 

Больше всего заболевших по-прежнему насчитывается в Москве. Здесь коронавирусной инфекцией за последние 24 часа заразилось 717 человек. В Подмосковье медики обнаружили еще 325 заболевших. В Санкт-Петербурге зафиксировано 285 новых случаев заражения COVID-19. 

Ранее поступила информация о том, куда россияне смогут отправиться отдохнуть летом 2020 года. Первой граждан нашей страны готовится принять Турция. А вот поездки в Европу придется отложить. Страны Старого света пока опасаются принимать россиян из-за того, что количество заболевших в РФ, по мнению зарубежных экспертов, по-прежнему остается на высоком уровне. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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