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Оперативный штаб озвучил свежую статистику по коронавирусу на 28 июня. По последним данным, от китайской инфекции за сутки скончалось 104 человека. Еще 5735 удалось вылечиться. Заразился COVID-19 6791 россиянин.
Больше всего заболевших по-прежнему насчитывается в Москве. Здесь коронавирусной инфекцией за последние 24 часа заразилось 717 человек. В Подмосковье медики обнаружили еще 325 заболевших. В Санкт-Петербурге зафиксировано 285 новых случаев заражения COVID-19.
Ранее поступила информация о том, куда россияне смогут отправиться отдохнуть летом 2020 года. Первой граждан нашей страны готовится принять Турция. А вот поездки в Европу придется отложить. Страны Старого света пока опасаются принимать россиян из-за того, что количество заболевших в РФ, по мнению зарубежных экспертов, по-прежнему остается на высоком уровне.
Главным правилом в этот день на Руси считался запрет на веселье