Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 июня

Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 июня
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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За последние сутки от COVID-19 вылечились 4343 человека

Россиянам рассказали, сколько было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 29 июня, это 6719 человек в 83 регионах страны. Полностью излечились от COVID-19 за этот же период 4343 заболевших.

Также от инфекции из Китая продолжают погибать некоторые пациенты. За последние сутки скончались еще 93 человека.

По информации Оперативного штаба, самое большое число инфицированных находятся в Москве. За последние 24 часа в столице заразились 782 человека. В Подмосковье выявили коронавирус у 335 россиян. На третьей строчке этого списка по-прежнему находится Ханты-Мансийский АО – там 277 заболевших.

Общая статистика по заразившимся COVID-19 теперь выглядит немного иначе.  За все время пандемии в России опасную инфекцию диагностировали у 641156 человек. Полностью излечились за этот период 403430 пациентов. Скончались от коронавируса 9166 жителей нашей страны.

К слову, россиянам уже сообщили, куда они могут отправиться отдыхать в этот непростой период. Так, летом 2020 г. первой страной, которая примет граждан РФ, станет Турция. А вот Европа пока запретила въезд для россиян. По мнению представителей стран Старого Света, количество заболевших в РФ еще высоко. В этом они видят потенциальную угрозу для здоровья европейских жителей.

Юлия ЕВГРАФОВА

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