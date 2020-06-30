Новая угроза пандемии: в Китае обнаружен очередной вирус

Новая угроза пандемии: в Китае обнаружен очередной вирус
Фото: Peng Ziyang/XinHua/www.globallookpress.com
Носителями инфекции являются свиньи

Китайские специалисты нашли новый штамм вируса гриппа. По их словам, инфекция обладает мощным потенциалом и может стать причиной мировой эпидемии.

О грозящей человечеству напасти сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что на сегодняшний день вирус не очень опасен, однако его трансформация может стать причиной массового заболевания людей.

Носителями инфекции выступают свиньи, однако вирус также может проникать в организм человека. Как отметили ученые, с высокой долей вероятности, новым штамм обладает повышенной приспособляемостью к заражению.

Таким образом, причиной очередной мировой эпидемии может стать вирус G4 EA H1N1, доминирующий у домашних свиней в КНР с 2016 года.

Специалисты настаивают на необходимости обеспечить контроль над сферой выращивания свиней и отслеживать состояние здоровья животных и работников ферм.

Напомним, пандемия похожего типа вируса (свиной грипп) разразилась в 2009 году.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какая опасная инфекция грозит российским дачникам.

Ольга ФЕДОРОВА

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