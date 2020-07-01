За последние сутки в стране вылечились человек

По последним данным Оперативного штаба в России выявлено 6 556 случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах страны. Выздоровел 10 281 пациент. Умерло 216 человек. Более 31% заболевших не имели никаких клинических проявлений болезни.

По-прежнему больше всего инфицированных приходится на Москву – 611 заболевших. В Московской области за последние сутки коронавирус обнаружен у 306 человек. Далее идут Санкт-Петербург (262) и Ханты-Мансийский АО (261).



Всего на сегодняшний день с начала эпидемии в стране заболели 654 405 россиянина в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

Меньше десяти заболевших зафиксированы в следующих регионах: Калининградская область – 9, Костромская область – 8, Курганская область – 8, Республика Крым – 6, Ненецкий АО – 3, Еврейская АО – 2.



Ранее в среду стало известно, что в Москве будут выведены из работы по лечению коронавируса еще 3 тыс коек. Как сообщает РИА "Новости", больше половины коечного стационарного фонда, расположенного в столице вернется к обычному режиму функционирования.

