Количество заболевших в стране превысило 667 тысяч человек

Согласно данным Оперштаба, за минувшие сутки в стране обнаружили еще 6718 больных коронавирусом. Инфицированных выявили в 84 регионах России. Также стало известно о выздоровлении 8915 человек, а около 176 погибли от инфекции.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено в Москве – там вирус нашли у 659 человек. В Московской области инфекцию выявили у 298 людей. Следом за столичным регионом по количеству новых случаев заболевания идут ХМАО, где обнаружили 271 больного, и Санкт-Петербург с 263 зафиксированными больными.

Всего на 3 июля по стране за весь период распространения инфекции было зарегистрировано 667883 случая заражения. От коронавируса в России скончались 9859 человек. Выздороветь удалось 437893 пациентам.

Недавно стало известно, что ученые смогли разработать робота, способного уничтожать вирусы. Специалисты пока только проверяют его способности на коронавирусе, однако выразили надежду, что это устройство сможет эффективно справляться с инфекцией в будущем.