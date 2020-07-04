Озвучена свежая статистика по коронавирусу на 4 июля

Озвучена свежая статистика по коронавирусу на 4 июля
Фото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба, от COVID-19 за минувшие сутки скончалось 168 человек

Эпидемия коронавируса в России идет на спад, однако все еще есть заболевшие и погибшие. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от китайской инфекции скончалось 168 человек. Еще 8986 удалось вылечится. Заразилось COVID-19 за прошедшие 24 часа 6632 россиянина. 

Традиционно, больше всего заболевших обнаружено в столице. За сутки в городе зафиксировано 680 случаев заражения. В области медики обнаружили 275 новых заболевших. На территории Ханты-Мансийского АО заразилось 273 человека. В Санкт-Петербурге COVID-19 подхватил 271 горожанин. 

Напомним, что ВОЗ предупредила международное сообщество об опасности открытия границ. В Организации уверены, что разрешение перемещаться из страны в страну без соблюдения должных мер безопасности может привести ко второй волне коронавируса. Специалиста опасаются, что эпидемия начнет развиваться по наихудшему сценарию. 

Ранее "Утро.ру" писало, что первой леди Украины удалось победить коронавирус. Елену Зеленскую выписали из больницы 3 июля. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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