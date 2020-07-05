Больше всего новых заболевших выявили в столице

Общее количество заболевших в стране по данным на утро 5 июля составляет 6736 человек. Всего за сутки от коронавирусной инфекции скончались 134 пациента, а выздороветь удалось 3871. Зараженных обнаружили в 84 регионах России

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Москве – за сутки инфекцию подхватили 650 жителей столицы. В Московской области диагноз подтвердился у 287 человек. Следом по количеству заражений идет Санкт-Петербург, где коронавирус нашли у 275 людей.

Меньше всего больных обнаружили в Еврейской АО – там инфекция подтвердилась у 3 граждан. Также немного случаев заражения в Севастополе, где коронавирус выявили у 6 человек.

Таким образом, на 5 июля общее количество заболевших в России за весь период распространения вируса составляет 681251. Всего от болезни погибли 10161 пациент. Выздоровели 450750 человек.

Выплаты до 60 тыс. рублей за работу во время распространения коронавирусной инфекции положены также и сотрудникам госучереждений. Деньги они получат в августе и сентябре.