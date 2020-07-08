В России от COVID-19 умерли еще 173 человека

За последние сутки коронавирусом заразились 6562 жителя нашей страны. Таким образом, всего в России выявили 700792 зараженных. Свежие данные приводит оперштаб.

Новые пациенты с COVID-19 появились в 84 регионах нашей страны. По данным оперштаба, у 27,6% из них не было симптомов болезни.

Жертвами инфекции стали 10667 человек, из них 173 – за минувшие сутки.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в Москве. В столице выявили 226795 случаев заражения. На втором месте Московская область с 59716 пациентами. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 26389 человек с коронавирусом, в Нижегородской области – 19241 и 14792 – в Свердловской.

Тем не менее в нашей стране число заболевших COVID-19 продолжает снижаться, а количество пациентов, которым удалось победить болезнь, растет. Так, выздоровели еще 8631 человека.

Напомним, что ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса, вспышку которого уже зафиксировали в Европе. Если же границы стран будут открываться без соблюдения мер, пандемия начнет развиваться по худшему сценарию.

При этом вторая волна COVID-19 будет не опаснее привычного гриппа, считают вирусологи.