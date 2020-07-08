Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
За последние сутки коронавирусом заразились 6562 жителя нашей страны. Таким образом, всего в России выявили 700792 зараженных. Свежие данные приводит оперштаб.
Новые пациенты с COVID-19 появились в 84 регионах нашей страны. По данным оперштаба, у 27,6% из них не было симптомов болезни.
Жертвами инфекции стали 10667 человек, из них 173 – за минувшие сутки.
Наибольшее число заболевших по-прежнему в Москве. В столице выявили 226795 случаев заражения. На втором месте Московская область с 59716 пациентами. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 26389 человек с коронавирусом, в Нижегородской области – 19241 и 14792 – в Свердловской.
Тем не менее в нашей стране число заболевших COVID-19 продолжает снижаться, а количество пациентов, которым удалось победить болезнь, растет. Так, выздоровели еще 8631 человека.
Напомним, что ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса, вспышку которого уже зафиксировали в Европе. Если же границы стран будут открываться без соблюдения мер, пандемия начнет развиваться по худшему сценарию.
При этом вторая волна COVID-19 будет не опаснее привычного гриппа, считают вирусологи.
На этот раз в акваторию вошли не американские суда
Организация насчитала свыше десятков ударов "со всех сторон" по мирным объектам