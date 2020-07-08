Стадионы и концертный площадки могут ожить уже 27 июля

Уменьшение числа заболевших коронавирусом располагает к снятию введенных ранее ограничительных мер. Во многом все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Подмосковье. Об этом во время пресс-конференции сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она также подчеркнула, что власти активно занимаются подготовкой четырех массовых мероприятий. Первым из них станет Международный фестиваль искусств Чайковского, который начнется 31 июля. Мероприятие планируется провести в Мемориальном музее-заповеднике Чайковского в Клину. Он продлится до 9 августа и пройдет формате open air.

Запрет на проведение массовых мероприятий был введен в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19. Большая часть ограничений уже снята, жители региона вновь могут посещать парки, торговые центры и рестораны, однако обязаны носить маски и перчатки, напоминает телеканал "360".

Напомним, что на сегодняшний день в Московской области выявили более 59 700 случаев коронавируса. Выздоровели 39 550 заболевших. Скончались 970 инфицированных.