Ученый заявил о начальном этапе глобальной пандемии

Ученый заявил о начальном этапе глобальной пандемии
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Число заболевших COVID-19 продолжает стремительно расти и почти достигло 12 миллионов

Инфекционист Энтони Фаучи в беседе с итальянским изданием Corriere Della Sera рассказал о том, чего ждать от разбушевавшейся пандемии. Американский эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день мир стоит лишь на первой ступни борьбы с COVID-19. С каждым днем число заболевших в странах Азии, Африки и Латинской Америки растет. 

"Мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", – заявил эксперт.

В Америке продолжает сохраняться тяжелая ситуация с распространением COVID-19, а медикам никак не удается снизить количество заболевших, сообщают РИА "Новости".

Инфекционист подчеркнул особую важность Всемирной организации здравоохранения и что она очень нужна миру в сложившейся ситуации. Мужчина обратился к главам государств и призвал их действовать четко и скоординировано, а также постараться не допустить политизации коронавируса.

Стоит отметить, что не все врачи настроены столь категорично. В последнее время все больше ученых предупреждают о вероятной второй волне коронавирусной инфекции, которая ожидается осенью. Часть врачей считает, что бояться ее не нужно, и что уже во время второй волны инфекция станет опаснее, чем грипп. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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