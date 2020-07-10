Правительство Казахстана собрались отправить в отставку

Отсутствие успеха в борьбе с COVID-19 может стать причиной массового увольнения министров

В Казахстане 10 июля состоялось заседание кабинета министров, на котором президент Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал действия чиновников по борьбе с коронавирусом.

Как передает "МИР 24", при подготовке к заседанию Токаеву советовали принять меры вплоть до увольнения всего правительства, поскольку это может положительно сказаться на его рейтинге. Однако президент заявил, что не собирается играть на публику. 

Глава государства акцентировал внимание на том, что из-за несоблюдения рекомендаций врачей Казахстану будет очень тяжело победить инфекцию, подчеркивается на сайте EADaily.

Этим летом казахские чиновники остались без отпуска, потому что все силы брошены на борьбу с COVID-19. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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