Свежая статистика по коронавирусу на 11 июля

Свежая статистика по коронавирусу на 11 июля
Медик в лаборатории. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www. globallookpress.com
За сутки от COVID-19 вылечились 8378 человек

Россиянам сообщили актуальные данные по заболеваемости коронавирусом. Так на 11 июля было выявлено 6611 зараженных в 83 регионах. Эту информацию привел оперативный штаб. Выздоровело за этот же срок 8378 россиян.

К сожалению, не обошлось и без новых жертв. По данным на 11 июля погибло еще 188 пациентов.

Смотря на свежие цифры, можно сделать вывод, что Москва по-прежнему остается на первой строчке по числу заболевших. За последние сутки в столице COVID-19 нашли у 678 человек. Вторую позицию занимает Санкт-Петербург. Там китайской инфекцией заразились 296 россиян. А вот третье место теперь у Свердловской области – 280 инфицированных.  

Теперь за весь период пандемии в России выявлено 720547 заболевших коронавирусом. Излечились от китайской инфекции за все это время 497446 россиян. А вот погибло 11205 человек.

Напомним, ранее мэр Москвы анонсировал старт следующего этапа снятия ограничительных мер. Он произойдет с 13 июля. Еще одной приятной новости для горожан стало открытие кинотеатров с 1 августа. Тем не менее, специалисты ВОЗ предупредили, что в России позже могут ввести новые карантинные меры.

Юлия ЕВГРАФОВА

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