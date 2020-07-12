Исследователи пока не давали комментариев СМИ

У Штатов получится собрать обвинения в адрес Китая после того, как будут получены показания ученых, сбежавших на Запад из лаборатории в Ухане. С таким заявлением выступил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон.

Как передает The Daily Mirror, слова исследователей послужат доказательством вины Коммунистической партии КНР в распространении COVID-19 по всему миру. С прессой китайские ученые пока не общались.

Бэннон уточнил, что исследователи начали переезжать из КНР давно, еще в начале февраля. Политик назвал такой процесс "дезертирством".

Напомним, что в Америке ситуация с коронавирусом лучше не становится. Страны Старого света опасаются пускать граждан США к себе из-за неблагополучной эпидемиологической обстановке в регионе.

В России эпидемия COVID-19 стремительно идет на спад. Исследователи успешно завершили испытания первой в мире вакцины против вируса. Власти РФ надеются, что второй волны заболевания, спрогнозированной на осень, получится избежать.