США сфабрикуют дело против КНР после показаний сбежавших из Уханя ученых

США сфабрикуют дело против КНР после показаний сбежавших из Уханя ученых
Фото: pixabay.com
Исследователи пока не давали комментариев СМИ

У Штатов получится собрать обвинения в адрес Китая после того, как будут получены показания ученых, сбежавших на Запад из лаборатории в Ухане. С таким заявлением выступил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон. 

Как передает The Daily Mirror, слова исследователей послужат доказательством вины Коммунистической партии КНР в распространении COVID-19 по всему миру. С прессой китайские ученые пока не общались. 

Бэннон уточнил, что исследователи начали переезжать из КНР давно, еще в начале февраля. Политик назвал такой процесс "дезертирством". 

Напомним, что в Америке ситуация с коронавирусом лучше не становится. Страны Старого света опасаются пускать граждан США к себе из-за неблагополучной эпидемиологической обстановке в регионе. 

В России эпидемия COVID-19 стремительно идет на спад. Исследователи успешно завершили испытания первой в мире вакцины против вируса. Власти РФ надеются, что второй волны заболевания, спрогнозированной на осень, получится избежать. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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