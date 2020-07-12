"Мисс мира" заразилась коронавирусом

"Мисс мира" заразилась коронавирусом
Айшвария Рай с дочерью. Фото: https://www.instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb/
Вместе с одной из самых красивых актрис планеты заболела и ее дочь

Индийская актриса Айшвария Рай, обладательница титула "Мисс мира" 1994 года, заразилась коронавирусом. Заболела и ее дочь Арадхьи, сообщает агентство PTI. 

Тесты были сделаны после того, как в больницу попал свекр индийской звезды. В медицинское учреждение увезли и ее мужа, актера и режиссера Абхишека Баччана. 

В настоящий момент все члены семьи, проживающие в фамильной резиденции, находятся на карантине. Он продлится две недели. 

Напомним, что российскому зрителю Айшвария Рай известна по таким картинам как "Розовая пантера – 2" и "Принцесса специй". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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