Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

Сдать анализ можно в 162 столичных поликлиниках

В Москве появилась возможность бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. С 16 июля в столице открылась электронная запись, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичи смогут выбрать удобное для себя время за две недели. Собянин рассказал о планах и дальше расширять подобные услуги. На данный момент в столице проводят приблизительно в два раза больше тестов на COVID-19, чем в других регионах нашей страны.

"Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тыс. исследований",

– отметил мэр Москвы. По его словам, работодатели должны оплачивать ИФА-тесты для своих сотрудников – забор крови и доставку материала в лаборатории. Само же исследование проводят бесплатно, уточнил Собянин в беседе с "Комсомольской правдой".

Чтобы пройти тестирование на инфекцию методом ПЦР, необходимо предварительно записаться – это можно сделать с 16 июля, а также иметь московский полис ОМС. Взрослые могут сдать анализы в 162 поликлиниках Москвы ежедневно, дети – в 45. Пить и есть за два часа до процедуры специалисты не рекомендуют. Также необходимо воздержаться от курения.