За день от COVID-19 умерло самое большое за время эпидемии число пациентов

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса еще 11 марта, однако эксперты зафиксировали рекордное число новых случаев заболевания за сутки. Так, за 24 часа в мире инфекцию из Китая нашли почти у 260 тыс человек.

Организация отметила, что впервые за все время однодневное увеличение числа зараженных превысило четверть миллиона. Ежедневная статистика по COVID-19 высока в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. Об этом говорится в докладе организации.

При этом за 18 июля был также побит рекорд по смертям. За субботу от COVID-19 скончались 7360, что оказалось самым большим числом с 10 мая. Таким образом, во всем мире от коронавируса умерли почти 600 тыс. человек.

В России же, по данным оперативного штаба, за сутки на утро 19 июля врачи подтвердили диагноз у 6109 человек. Всего в стране инфекцию подхватили 771 546 россиян.

На первом месте – Москва. В столице 591 человек сдал положительный тест на коронавирус. Следом идет Свердловская область с 245 новыми случаями заражения. На третьем месте – Ханты-Мансийский АО. Там 237 жителей заболели.

При этом от инфекции умерли за сутки 95 россиян. Всего эпидемия унесла жизни 12 342 человек.

От COVID-19 выздоровели 3 481 жителей страны, а за все время – 550 344 человек.