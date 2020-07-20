Журналист предсказал Америке "новую катастрофу"

До наступления кризиса, по мнению сотрудника СМИ, остались считанные дни

Буйство коронавируса в мире вызвало множество проблем экономического характера в большинстве стран. Штаты, где многие регионы закрыта до сих пор из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, не стали исключением. Сотрудник газеты The New York Times Пол Кругман уверен, что COVID-19 приведет США к "новой катастрофе". 

Аналитик пишет, что из-за эпидемии многие американцы лишились своих рабочих мест. Реальные доходы населения сильно упали. Кроме того, Кругман уверен, что нынешний лидер Штатов Дональд Трамп не в состоянии решить настолько масштабную проблему. 

Власти США изначально вели неправильную политику по борьбе с инфекцией, уверен журналист. И сейчас, когда вторая волна коронавируса накрыла страну, губернаторы-республиканцы действуют "неохотно и медленно", а Белый дом отказывается совершать решительные шаги, цитирует зарубежного автора "Царьград"

Ранее "Утро.ру" писало, что Китай озлобился на Штаты из-за новых санкций. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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