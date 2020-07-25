Общее количество заболевших перевалило за 806 тысяч человек

За прошедший день количество заболевших в России увеличилось на 5 871 человек. От инфекции умерло 146 пациентов, а выздороветь смогли 8 366 людей. Больных выявили в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперштаб по распространению COVID-19.

Больше всего больных выявлено в Москве – там коронавирусной инфекцией заразились 648 человек. Следом идет Свердловская область, где выявлено 251 случай заражения. В ХМАО обнаружили 193 человека, больных ковидом.

Меньше всего заразившихся в Чукотском АО, поскольку коронавирусную инфекцию нашли лишь у одного человека. Также в Еврейской АО заразились лишь трое.

На 25 июля 2020 года общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 806 720. Всего от болезни погибли 13 192 человека, а 597 140 больных выздоровели.

Накануне выявили несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией в российском сенате. Состояние одного из политиков врачи оценивают как тяжелое.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сейчас переживает крайне трудные времена из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на то, что Штаты остаются лидерами по количеству зарегистрированных случаев заболевания в мире.