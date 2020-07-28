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Борис Джонсон сообщил, что в европейских странах в скором времени проявятся признаки новой вспышки коронавирусной инфекции.
Британский премьер-министр призвал трезво оценить ситуацию в Евросоюзе и готовиться к второй волне заражений COVID-19, пишет Sky News.
Ранее "Утро.ру" сообщало, что в Минздраве раскрыли главную особенность второй волны коронавируса. Сообщалось, что число
подхвативших вирус россиян может вырасти к сентябрю.
В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%
Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены