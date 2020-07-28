Борис Джонсон предрек вторую волну пандемии COVID-19 в Европе

Глава британского правительства призвал трезво взглянуть на происходящее в мире

Борис Джонсон сообщил, что в европейских странах в скором времени проявятся признаки новой вспышки коронавирусной инфекции.

Британский премьер-министр призвал трезво оценить ситуацию в Евросоюзе и готовиться к второй волне заражений COVID-19, пишет Sky News. 

Ранее "Утро.ру" сообщало, что в Минздраве раскрыли главную особенность второй волны коронавируса. Сообщалось, что число подхвативших вирус россиян может вырасти к сентябрю.

Ольга ФЕДОРОВА

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