Сейчас он соблюдает режим самоизоляции

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграм".

Глава региона заявил, что сразу же после получения положительного теста на коронавирус перешел на режим самоизоляции. Он утверждает, что его состояние пока никаких опасений не вызывает, однако ему пришлось отменить часть ранее запланированных поездок, указывает URA.RU.

"На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы", – призвал губернатор.

Также Артюхов отметил, что в целом в регионе количество новых случаев коронавируса уменьшилось вдвое.